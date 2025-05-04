Havaya 65 kez ateş ettiler! Kıskıvrak yakalandılar

Kaynak: İHA

Konya Meram’da otomobilden inerek havaya ateş eden 2 kişi polis tarafından yakalandı. Yakalanan iki kişinin havaya ateş ettikleri tabancanın kurusıkı tabanca olduğu öğrenildi.

Olay, 3 Mayıs gecesi Durunday Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. (24) ve A.K. (23) iki araçla girdikleri sokakta araçtan inip kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliği belirlendi. İki şüpheli üzerlerindeki 2 adet kurusıkı tabanca ile yakalanırken, olay yerinde 65 adet boş kurusıkı kovanı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında genel güvenliği tehlikeye atmaktan işlem başlatıldı.

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