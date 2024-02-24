Havayolu devi iflas etti. Belini yakıt giderleri büktü

Kanada’da hizmet veren Lynx Air, iflas ettiğini açıklayarak tüm faaliyetlerini durdurdu. Şirketin CEO’su Jim Sullivan, “Çok üzgünüz ama kaldıramadık” dedi.

Sullivan, çalışanlara hitaben yazdığı mektupta, “Bu kararın sizi hayal kırıklığına uğrattığını sanıyorum. Fakat yüksek enflasyon, yakıt ve işletme giderleri yüzünden artık devam edemiyoruz. 2 gün sonra (26 Şuba) işlemlerimiz tamamıyla sona erecek” diye belirtti.

Yolcuların haklarına ilişkin olarak da gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.