Havayolu devi iflas etti. Belini yakıt giderleri büktü

Kaynak: HalkTV
Havayolu devi iflas etti. Belini yakıt giderleri büktü
Kanada havayolu şirketi Lynx Air, maliyetleri özellikle de yakıt giderlerini karşılayamadığını gerekçe göstererek iflas ettiğini açıkladı. 2 gün sonra tüm işlemleri durduracak şirkette tüm çalışanlar işsiz kalacak.

Kanada’da hizmet veren Lynx Air, iflas ettiğini açıklayarak tüm faaliyetlerini durdurdu. Şirketin CEO’su Jim Sullivan, “Çok üzgünüz ama kaldıramadık” dedi.

Sullivan, çalışanlara hitaben yazdığı mektupta, “Bu kararın sizi hayal kırıklığına uğrattığını sanıyorum. Fakat yüksek enflasyon, yakıt ve işletme giderleri yüzünden artık devam edemiyoruz. 2 gün sonra (26 Şuba) işlemlerimiz tamamıyla sona erecek” diye belirtti.

Yolcuların haklarına ilişkin olarak da gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

havayolu.jpg

ucak1.jpg

uuuw.jpg

İlgili Haberler
Türk inşaat şirketi iflas etti! Projeler yarım kaldı
Türkiye'nin dev halı firması iflasın eşiğinde. Reklamıyla dikkat çekmişti. Birçok ülkeye ihracat yapıyordu
Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi iflas bayrağını çekmek üzere. Avrupa ve dünya modasına yön veren lider markalar da müşterisiydi
Türk güvenlik şirketi iflas etti. Çok sayıda çalışan işsiz kalacak
Son Haberler
Bakan Yerlikaya açıkladı. Bursa'da 3 organize suç örgütü çökertildi Gündem
Bakan Yerlikaya açıkladı. Bursa'da 3 organize suç örgütü çökertildi
Soba bacasından çıkan yangın evi küle çevirdi Gündem
Soba bacasından çıkan yangın evi küle çevirdi
Kadıköy'de bir araç küle döndü Gündem
Kadıköy'de bir araç küle döndü
Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı Gündem
İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
Borsada uçuşa geçecek hisseleri uzman isim açıkladı. Ok gibi fırlayacaklar Ekonomi
Borsada uçuşa geçecek hisseleri uzman isim açıkladı. Ok gibi fırlayacaklar
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası