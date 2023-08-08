Havuz keyfi yaparken sağlığınızdan olmayın

Tatil keyfinin dikkat edilmezse kadınları sağlığından edebileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, tatil döneminde oluşabilecek hastalıkları ve korunma yollarını açıkladı.

KAYNAK: DHA
Havuz keyfi yaparken sağlığınızdan olmayın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, kadınların yaz tatili sırasında tedbirli davranmamaları halinde genital enfeksiyon yaşayabilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Dr. Ağlamış, ''Genital bölge florası; özel salgıları, özel enzimleri ve mikroorganizmaları olan bir bölgedir. Bu bölgede çok sayıda değişik mikroorganizma bulunur. Ancak bunlar vücuda zarar vermeyen, aksine o bölgenin sağlığı için yararlı olan, hatta o bölgeyi zararlı mikroplardan koruyan yararlı mikroorganizmalardır. Havuzların dezenfeksiyonunda kullanılan klor, kadınların genital bölgesindeki bu yararlı bakterilerin azalmasına neden olabiliyor. Yararlı bakteriler azaldıkça bu bölge enfeksiyona daha hassas ve açık hale geliyor. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabiliyor. Ayrıca deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayolarla kalmak, genital bölgenin nemli kalmasına neden oluyor. Bu da bakteri ve mantar gelişmesine yol açabiliyor'' dedi.

''DENİZDE YÜZMEK DAHA İDEAL"

'Op. Dr. Özgür Ağlamış, yaz tatili sırasında enfeksiyonlardan korunmak için neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı:

“Öncelikle havuz suyu yerine deniz suyunu tercih etmek yani klor maruziyetini azaltmak, enfeksiyonları azaltmak açısından önemli. Özellikle sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren kişiler, havuz suyunu tercih etmemeli. Deniz ve havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayolar bir an önce değiştirilmeli, genital bölgenin kuru kalmasına dikkat edilmeli. Deniz ve havuz sonrası hızlıca duş almak, genital bölgeyi diğer mikroorganizmalardan korumak için çok önemli. Genital bölge yıkanıp, kurulanıp, doğru iç çamaşırı tercih edilirse genital enfeksiyonlardan büyük oranda korunulmuş olur. Doğru iç çamaşırı tercihi ise pamuklu olanlardır. Çünkü polyester gibi hava aldırmayan kumaşlar, söz konusu bölgenin sağlığını olumsuz etkiler.”

BELİRTİLER VARSA DOKTORA GİDİN

Peki bir kadın tatil sırasında bu enfeksiyonlara yakalandığını anlamasının mümkün olacağını kaydeden Ağlamış belirtiler hakkında ise ''Artmış vajinal akıntı ve bu bölgenin aşırı kaşınması genellikle en önemli belirtilerdir. Ayrıca idrar yaparken yanma ve idrar sıklığında artış olması da belirtiler arasında. Bu durumları yaşayan kişi mutlaka doktora başvurmalı. Yapılacak muayene ve tahliller sonrası enfeksiyonun tedavisine bir an önce başlamak ve doğru sürede en etkin tedaviyi uygulamak kişinin hızlı şekilde iyileşmesini sağlayacaktır'' diye konuştu

DHA

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