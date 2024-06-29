Havuz ve denizde gözleri korumak için öneriler

Yaz mevsiminin keyfini çıkarırken gözlerimiz de güneşin, klorun ve tuzun zararlı etkilerinden korunmaya ihtiyaç duyduğu biliniyor.

Göz doktorları ve halk sağlığı uzmanları, havuz ve denizde gözlerinizi korumak için bazı önemli önerileri açıkladı.

1. Yüzücü Gözlüğü Kullanın:

Dr. Ayşe Peren Öztürk, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan yaptığı açıklamada, havuz ve denizde gözlerinizi korumak için en önemli adımın yüzücü gözlüğü kullanmak olduğunu vurguladı.

Klorlu su ve deniz suyu gözlerde tahrişe, kızarıklığa ve yanmaya neden olabilir. Yüzücü gözlüğü, gözlerinizi bu kimyasallardan ve mikroorganizmalardan korur.

2020 yılında yapılan bir araştırma, yüzücü gözlüğü kullananlarda havuzdan sonra gözlerde kızarıklık ve yanma gibi semptomların, kullanmayanlara göre anlamlı derecede daha az görüldüğünü gösterdi.

2. Kontakt Lenslerle Yüzmekten Kaçının:

Op. Dr. Nazım Şahin, Ankara Göz Hastanesi’nden yaptığı açıklamada, kontakt lenslerin havuz ve deniz suyunda mikroorganizmalara maruz kalarak göz enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirtti.

Lensler ayrıca gözlerin oksijen almasını da engelleyebilir.

Kontakt lens kullananlar için yapılan bir çalışma, havuzda veya denizde yüzdükten sonra lenslerin enfeksiyon riskinin arttığını gösterdi.

3. Gözlerinizi Düzenli Olarak Yıkayın:

Türk Oftalmoloji Derneği, havuzdan veya denizden çıktıktan sonra gözlerinizi bol suyla yıkamanın önemini vurguluyor. Bu sayede gözlerinizdeki klor, tuz ve mikroorganizmalar temizlenir.

Gözlerinizi yıkarken sabun veya şampuan kullanmaktan kaçının. Bu ürünler gözlerinizi tahriş edebilir.

4. Güneş Gözlüğü Takın:

Güneş ışınlarının ultraviyole (UV) ışınları gözlerinize zarar verebilir. Güneş gözlüğü takmak, UV ışınlarından korunmaya ve katarakt, maküler dejenerasyon ve diğer göz hastalıklarının riskini azaltmaya yardımcı olur.

UV korumalı gözlük seçerken en az 400 nanometre dalga boyunu engelleyen modelleri tercih edin.

5. Gözlerinizi Nemlendirin:

Havuz ve deniz suyu gözlerinizi kurutabilir. Göz kuruluğu, gözlerde tahrişe, kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabilir.

Gözlerinizi nemli tutmak için suni gözyaşı damlaları kullanabilirsiniz.

6. Göz Enfeksiyonu Belirtilerine Dikkat Edin:

Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, akıntı, ağrı veya görme bulanıklığı gibi semptomlar göz enfeksiyonu belirtisi olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız bir göz doktoruna danışmanız önemlidir.

Mümkünse tuzlu su havuzlarını tercih edin. Tuzlu su, klorlu suya göre gözleri daha az tahriş eder.

Bulanık veya kirli görünen suda yüzmekten kaçının. Bu tür sular mikroorganizma içerebilir.

Ellerinizi sık sık yıkayın. Ellerinizdeki mikroorganizmalar gözlerinize bulaşabilir.

Makyaj yaparken gözlerinize dikkat edin. Suya dayanıklı ürünler kullanın ve gözlerinize fazla ürün sürmemeye özen gösterin.