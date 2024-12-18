Havuza düşen köpek işçiler tarafından kurtarıldı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde faaliyet gösteren Afşin-Elbistan Çöllolar Kömür Havzası'nda, havuza düşen bir köpek işçiler tarafından kurtarıldı. Olay, işçilerin köpeği kurtarmak için gösterdiği özveri ile dikkat çekti.

İşçiler, havuza düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma anı cep telefonu ile kaydedildi. Kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

O anları görüntüleyen vatandaşın sözleri, izleyenleri gülümsetti. Bu olay, işçilerin hayvanlara karşı duyarlılığını ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.