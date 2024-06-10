Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı

Kaynak: DHA
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı

Site havusunda iki grup arasında kavga çıktı. Onlarca kişi birbirine girdi. Kadınların da karıştığı kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Avcılar'a bağlı Tahtakale Mahallesi'nde site havuzu karıştı. İki grup arasında çıkan kavgaya çok sayıda kişi karıştı. Kadınların da dahil olduğu kavga sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Bahçeşehir'in hemen yanıbaşında Avcılara bağla Tahtakale Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir sitenin havuzunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü neredeyse kavgaya herkes müdahil oldu. Kavgada, aralarında kadınlarında bulunduğu gruptakiler birbirine saldırdı. Kavga sırasında bir kişi bıçakla yaralandı. Kavga güvenlik görevlilirenin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan O.Y., M.T. ile 18 yaşından küçük M.Y.K. gözaltına alındı. M.K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, O.Y. ile M.T. isimli şüpheliler "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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