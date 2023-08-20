Havuzda yangın çıktı. Yangın site sakinlerini korkuttu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan özel bir sitede havuz motorlarının bulunduğu bölümde çıkan yangın, büyük bir korkuya neden oldu.

Havuzda yangın çıktı. Yangın site sakinlerini korkuttu

Özel bir sitenin havuzunun motor bölümünde çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Site sakini Figen Aydoğdu, şantiye elektriği kullanıldığını ve bu durumun daha önce defalarca şikayet edilmesine rağmen çözülmediğini belirtti.

Aydoğdu, elektronik eşyaların bozulduğunu ve yangın çıkma riski nedeniyle endişe içinde yaşadıklarını dile getirdi.

Durumun giderilmesi için yetkililerden adım atılmasını istediklerini ifade etti.

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