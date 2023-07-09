Havuzdan altın madalya çıktı!

Editör: Fatma Demirkaya

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Merve Tuncel, 800m Serbest Kadınlarda 8:35.10 derecesi ile altın madalya kazandı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 4-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Merve Tuncel tarihi bir başarıya imza attı.

Genç yüzücümüz 800m Serbest Kadınlarda 8:35.10 derecesi ile şampiyon oldu.

Bir başka milli yüzücümüz Sudem Denizli, 100m Sırtüstü Kadınlarda 1:01.97 derecesi ile 17-18 yaş Türkiye Rekorunu kırıp 6’ncı olarak final yüzdü.

Ay - Yıldızlı sporcularımızdan Kuzey Tunçelli ise 800m Erkeklerde 7:52.39 derecesi ile 3’üncü olarak 15-16 Yaş Türkiye Rekorunun yeni sahibi oldu.