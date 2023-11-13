Havva adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Havva isminin anlamını araştırıyor. Peki, Havva ne demek? Havva isminin anlamı nedir?
HAVVA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Havva ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın.
- İç temizliği, paklık.
HAVVA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Havva ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Havva adını koymak caizdir.