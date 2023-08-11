Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi “afet bölgesi” ilan etti.

KAYNAK: AA
Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi

ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Vali Josh Green, yangınlarda can kaybının 53’e yükseldiğini açıkladı. Green, adanın batı kıyısındaki tatil kenti Lahaina’nın yüzde 80’ini küle çeviren yangınların eyalet tarihinin “en büyük doğal afeti” olduğunu vurguladı. Yaklaşık bin 700 yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Green, evlerini terk etmek zorunda kalanların otellerde ve kiralık mülklerde barınması için bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı. Green, "Lahaina'yı yeniden inşa etmek uzun yıllar alacak" diye konuştu.

HAWAİİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Maui Adası’nda Salı günü başlayan orman yangınları, Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edildi, 11 bin kişi ise elektriksiz kaldı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hawaii’yi afet bölgesi ilan ettiği duyuruldu. Böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açıldı.

Adanın 3 farklı noktasında alevlerle mücadele sürüyor.

aw005947-01.jpg

aw005947-02.jpg

aw005947-03.jpg

aw005947-04.jpg

aw005947-07.jpg

aw005947-05.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi Güncel
Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi
Ligin başlamasına 1 gün kala teknik direktör kovuldu Spor
Ligin başlamasına 1 gün kala teknik direktör kovuldu
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili var Güncel
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili var
İstanbul'da fabrika yangını Güncel
İstanbul'da fabrika yangını
Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı Güncel
Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı Sağlık
Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı
İkinci el araç fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk Teknoloji - Otomotiv
İkinci el araç fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk