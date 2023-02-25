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Atlanta Hawks Cleveland'ı farka boğdu. Cedi mağlubiyete engel olamadı

NBA'de Hawks, Cleveland'ı 136-119 mağlup etti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 18:03
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Hawks Cedili Cleveland'ı mağlup etti

Atlanta Hawks Cleveland'ı farka boğdu. Cedi mağlubiyete engel olamadı
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NBA’de normal sezon mücadelesinde Atlanta Hawks kendi evinde Cleveland Cavaliers‘ı konuk etti.

HAWKS FARKA BOĞDU
Atlanta Hawks, baştan sona önde götürdüğü maçı 136-119 kazandı ve 60. maçında 30. galibiyetini aldı. Cleveland Cavaliers ise 63. maçında 25. yenilgisini tattı.

CEDİ MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI
Atlanta’da Trae Young 34 sayı – 9 asistle takımını galibiyete taşıdı. Dejounte Murray 25 sayı – 8 asistle oynarken Saddiq Bey rakip potaya 19 sayı bıraktı. Onyeka Okongwu 13 sayı – 11 ribaunt, Clint Capela ise 10 sayı – 3 blokla bitirdi.
Cleveland’da Darius Garland 33 sayıyla oynarken Donovan Mitchell 19 sayı üretti ama galibiyete yetmedi. Jarrett Allen 14 sayı, Evan Mobley 13 sayı attı. Temsilcimiz Cedi Osman ise 10 sayıyla bitirdi.

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