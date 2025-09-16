Hayalet Gemi ilk kez görüntülendi: 1886'dan beri gören olmamıştı

Sinan Başhan
Yaklaşık 140 yıl önce fırtınada batan F.J. King isimli kargo yelkenlisi, yıllar süren araştırmaların ardından nihayet keşfedildi. ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Door Yarımadası açıklarında bulunan batık, tarihe ışık tutuyor.

ABD’nin Ohio eyaletinde 1867 yılında inşa edilen F.J. King, 44 metre uzunluğunda ve üç direkli bir kargo yelkenlisiydi. Gemi, 15 Eylül 1886’da Escanaba’dan Chicago’ya demir cevheri taşırken, Michigan Gölü’nde patlayan şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Saatler süren mücadeleye rağmen dev dalgalar gemiyi parçaladı ve mürettebatıyla birlikte gözden kayboldu. O tarihten itibaren bölge halkı arasında “hayalet gemi” olarak anılmaya başladı.

86102152007-image-5.webp

KEŞİF NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Geminin izini süren araştırmacılar, onlarca yıl boyunca gölün derinliklerini taradı. Deniz araştırmacısı Brandon Baillod liderliğindeki ekip, Wisconsin Tarih Kurumu ve Wisconsin Sualtı Arkeoloji Derneği’nin desteğiyle batığı Bailey’s Harbor açıklarında görüntülemeyi başardı.

250915-lake-michigan-f-j-king-shipwreck-ghost-ship-ac-831p-89e1df.webp

ARKEOLOJİK ÖNEMİ

Uzmanlara göre batığın görece iyi korunmuş olması, 19. yüzyıl göl taşımacılığına dair nadir bilgiler sunuyor. Özellikle dümen ve geminin ana gövdesinin hâlâ ayakta olması, gemi yapım tekniklerinin incelenmesine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca bu bulgunun, bölgedeki denizcilik tarihini yeniden yazabilecek önemde olduğu vurgulanıyor.

gopr9707a.webp

MİCHİGAN GÖLÜ’NÜN TEHLİKELİ MİRASI

Michigan Gölü, tarih boyunca sayısız gemi kazasına sahne oldu. Wisconsin Tarih Kurumu verilerine göre gölde yüzlerce gemi batığı bulunuyor. F.J. King’in bulunması, bu kayıp mirasın günümüzde de araştırmacılar için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

indir-1.jpeg

