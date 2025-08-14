Hayat Bilgisi'nin Mennan'ıydı! Erdal Türkmen’in yeni mesleği şaşırttı

Hayat Bilgisi dizişinde “Yüce Rabbim amirimi müdür olsun diye yaratmış yav" repliğiyle hafızalara kazınan Mennan’ın son hali ve şimdi ne iş yaptığı merak edildi.

Erdal Türkmen, uzun bir süredir ekranlarda yoktu. Türkmen’in ne iş yaptığı merak edildi.

“UZUN YILLARDIR KARİKATÜRİST OLARAK ÇALIŞIYOR”

Erdal Türkmen, oyunculuğunun yanı sıra karikatürist olarak da çalışıyor. YouTube veTiktok'ta oldukça aktif olarak yer alan Türkmen "Haber arası" adlı programıyla Türkiye gündemini kendi tarzıyla yorumluyor.

ERDAL TÜRKMEN KİMDİR?

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı olarak hafızalara kazınan Erdal Türkmen, oyunculuğun yanında komedyenlik ve karikatürist olarak çalışıyor. Peki Erdal Türkmen kimdir, kaç yaşında? Erdal Türkmen hangi yapımlarda rol aldı? İşte tüm merak edilenler…

Erdal Türkmen, 14 Mart 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Türkmen, 55 yaşında.

Erdal Türkmen, dizilerde ve filmlerde oynamasının yanı sıra dergilerdeki işleri ile de biliniyor.

1986'da Gırgır ve Fırt dergilerine girdi. Burada karikatüristlik ve mizah yazarlığı yaptı.

Aynı zamanda Avni, Limon, Nankör, Fırfır ve Deli dergilerinde de çalışmalar yaptı.

Kemal Kenan Ergen, Gani Müjde ve Can Barslan gibi pek çok arkadaşı ile dergilerde çalıştı. Aynı zamanda dergi çıkardı.

Fos Mizah Dergisi onun arkadaşları ile çıkardığı bir dergidir.

HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Erdal Türkmen'in rol aldığı yapımlar şu şekilde:

Çiçek Taksi - İbrahim

Hayat Bilgisi - Mennan

Aynı Çatı Altında - Gaflet

Derman (dizi) - Yetiş

Yahşi Cazibe - Ziver Bey