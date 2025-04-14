Hayat kurtaran manevra! Yaşlı adam hayata döndü

Kaynak: İHA
Hayat kurtaran manevra! Yaşlı adam hayata döndü

Balıkesir'de bakım evinde yemek yerken soluk borusuna yemek kaçan yaşlı adam heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Balıkesir'de bakım evinde yemek yerken soluk borusuna yemek kaçan 91 yaşındaki yaşlı adamı, görevlinin yaptığı heimlich manevrası kurtardı.

z-001.jpgEdinilen bilgiye göre Dursunbey ilçesindeki Sevgi Evinde akşam yemeği esnasında boğazına yemek kaçan 91 yaşındaki Ahmet Altay birden fenalaştı. Yaşlı adamın durumunu fark eden personel İsmail Kantar müdahalede bulundu. Bakıcı İsmail Kantar, heimlich manevrası ile yaşlı adamın boğazına kaçan yemek parçasının çıkmasını sağladı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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