Hayat kurtaran üç basit alışkanlığı uzmanlar anlattı

Modern hayatın koşuşturmacası içinde, sağlığımızı korumak ve yaşam kalitemizi yükseltmek için devrim niteliğinde dönüşümlere ihtiyaç duymadan, küçük adımlarla büyük farklar oluşturmanın mümkün olduğunun altı çizildi.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, günlük alışkanlıklarımızda yapacağımız üç temel değişiklik sayesinde kronik hastalık risklerini önemli ölçüde azaltabileceğimizi ortaya koydu. Bu değişiklikler, sadece fiziksel sağlığı değil, zihinsel refahı da güçlendirerek bireylerin hayatını kökten değiştirebildi.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, uzun vadeli kohort çalışmalarına dayanarak, "Sağlıklı beslenme, egzersiz ve uyku gibi basit alışkanlıklar, koroner kalp hastalıklarının %70-80'ini ve tip 2 diyabetin %90'ını önleyebilir" dedi.

Benzer şekilde, Wharton Üniversitesi'nden davranış bilimci Prof. Katy Milkman, "How to Change" adlı kitabında, bu tür küçük değişikliklerin "taze başlangıç etkisi" oluşturarak motivasyonu artırdığını ve kalıcı sonuçlar doğurduğunu vurguluyor.

İlk değişiklik olarak, düzenli egzersiz öne çıkıyor. British Medical Journal'da yayınlanan geniş çaplı bir çalışma, günde 25 dakika orta tempolu yürüyüşün erken ölüm riskini %60 oranında azalttığını gösterdi. Bu, masa başı işlerde günde ortalama 8,9 saat oturan bireyler için kritik bir uyarı; zira her ek saat oturma, erken ölüm riskini %5 artırdı.

University of Limerick'ten gut sağlığı uzmanı Dr. Peter Cronin, "Egzersiz, kan glikozunu kaslara yönlendirerek metabolizmayı iyileştirir ve iltihaplanmayı azaltır" şeklinde açıkladı.

Amerikan Kalp Derneği'nin önerdiği üzere, haftada 150 dakika orta yoğunluklu aktivite – örneğin, her gün 21 dakika yürüyüş – yeterli.

Tufts Üniversitesi Friedman School of Nutrition Science and Policy'den uzmanlar, bu adımı "günlük ev işleri veya kısa yürüyüşlerle" başlatarak herkesin erişilebilir hale getirebileceğini belirtti.

The Lancet'te incelenen 135 milyon kişi-yıl verisi, yeterli lif alımının tip 2 diyabet riskini düşürdüğünü ve inme olasılığını %15-50 azalttığını kanıtladı. Lif, sindirim sistemindeki iltihaplanmayı önleyerek kolorektal kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu etki yaptı.

American Journal of Epidemiology'de yayınlanan bir analiz, her 10 gram lif tüketiminin ölüm riskini %10 azalttığını ortaya koydu.

Dr. Willett, Harvard çalışmaları temelinde, "Renkli meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve baklagiller gibi lif kaynakları, hafıza kaybı ve demans riskini önemli ölçüde düşürür" dedi.

Pratikte, bu değişiklik atıştırmalıkları değiştirmekle başladı. Cips yerine bir avuç fındık veya meyve eklemek, Amerikan Diyetisyenler Derneği'nin önerdiği günlük 25-30 gram lif hedefine ulaşmayı kolaylaştırıyor. Relief Mental Health'ten uzmanlar, bu tür beslenme alışkanlıklarının stres hormonlarını dengeleyerek zihinsel sağlığı da desteklediğini ekledi.

Üçüncü ve son değişiklik, kaliteli uyku düzeni. Yetişkinler için önerilen 7-9 saat uyku, enerjimizi korurken zihinsel sağlığı güçlendirdi.

Neurology dergisinde yayınlanan bir çalışma, 70.000'den fazla sağlık profesyonelini izleyerek, yeterli uykunun hafıza kaybını ve demans belirtilerini azalttığını gösterdi.

Uykusuzluk, yüksek tansiyon, obezite ve kalp hastalıkları gibi sorunları tetikledi.

Prof. Milkman, "Uyku, beyindeki öğrenme ve hafıza merkezlerini yenileyerek günlük performansı artırır" görüşünde. Uygulamada, sabit bir uyku programı – hafta sonları dahil aynı saatte yatıp kalkmak – ve yatmadan önce ekranı bırakmak etkili. BetterHelp platformundaki araştırmalar, bu rutinin anksiyete ve depresyon semptomlarını hafiflettiğini doğruluyor.Bu üç değişiklik, birbirini tamamlayarak sinerji oluşturdu.

Örneğin, egzersiz ve lifli beslenme birleştiğinde kilo kontrolü kolaylaşıyor, uyku ise her ikisini pekiştirdi.