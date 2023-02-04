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Irmak Ünal'dan mesajlı fotoğraf

Yaşantısını çocuklarıyla birlikte Bali'de sürdüren oyuncu Irmak Ünal, buradaki hayatına dair yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor. Ünal yine benzer bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 01:19
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Hayatını Balide sürdüren Irmak Ünaldan mesajlı fotoğraf

Irmak Ünal'dan mesajlı fotoğraf
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sporcu fiziğini Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmayan Irmak Ünal, Bali'deki renkli yaşantısına dair fotoğraflarla çok sayıda yorum alıyor.

Sıcak havanın tadını çıkartan ve bol miktarda bikinili fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Irmak Ünal buradaki yaşantıya dair kareleriyle takipçilerini renkli yaşantısına ortak ediyor.

Hayata dair mesajlar verdiği paylaşımlarıyla da dikkat çeken Irmak Ünal son olarak kumsalda otururken görüldüğü bir kare paylaştı. Ünal bu fotoğrafa "Balıklarla dolu bir okyanusta, deniz kızı ol" notunu düştü.

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