Irmak Ünal'dan mesajlı fotoğraf

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sporcu fiziğini Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmayan Irmak Ünal, Bali'deki renkli yaşantısına dair fotoğraflarla çok sayıda yorum alıyor.

Sıcak havanın tadını çıkartan ve bol miktarda bikinili fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Irmak Ünal buradaki yaşantıya dair kareleriyle takipçilerini renkli yaşantısına ortak ediyor.

Hayata dair mesajlar verdiği paylaşımlarıyla da dikkat çeken Irmak Ünal son olarak kumsalda otururken görüldüğü bir kare paylaştı. Ünal bu fotoğrafa "Balıklarla dolu bir okyanusta, deniz kızı ol" notunu düştü.