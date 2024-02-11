Haydan gelen huya gider selden gelen suya gider atasözünün anlamı nedir?

Haydan gelen huya gider selden gelen suya gider atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin ter dökmeden, emek vermeden kazandığı şeylerin zamanla elinden kolayca gideceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Bir kişinin emeğinin ürünü olan, alın teriyle kazanılan şeylerinin daha bereketli olacağını anlatmak amacını da taşır.

Bir insanın bileğinin hakkıyla kazandığı para ya da mal varlığı daha uzun ömürlüdür. Bu durumu ifade etmek için kullanılır.

Atasözünde kullanılan "Hay" ve "Hû" kelimeleri Allah'ın isimlerindendir. Bu atasözüyle "Allah'tan gelen yine ona döner" anlamında söylenilmiş, ancak zamanla bu anlamda değişimler meydana gelmiştir.

HAYDAN GELEN HUYA GİDER SELDEN GELEN SUYA GİDER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yattığın yerden paran çoğalıyor diye seviniyorsun ama haydan gelen huya gider selden gelen suya gider, elinde avucunda bir şey kalmayınca göreceksin işlerin böyle kolay hallolmayacağını..."