Haydi Türkiye bu çocuğu bulalım

Tabanı yırtılan ayakkabılarıyla çalışmak zorunda kalan genç bir işçinin elinde straforla ayakkabısının tabanını onarmaya çalıştığı, strafora şekiller vererek tabana uydurmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Aynı inşaatta çalışan başka bir işçi bu anları kaydetmiş ve yayınlamıştı.

KİM BU GENÇ?

Söz konusu videonun yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları birbirlerine bu gencin kim olduğunu sordu, bazı kullanıcılar destek olmak istediklerini dile getirdi.

Yaşlarına uygun olmayan ağır işlerde, güvencesiz çalışma koşullarında ve hak ettiklerinin çok çok altında düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan binlerce gençten biri olan bu genç strafora şekil vermeye çalıştığı anlarla hafızalara kazındı.

OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Asıl bulunması gereken yer olan okuluna, eğitimine ara vermek ve hatta belki okulu bırakmak zorunda kalan bu gençler günden güne geleceklerine dair umutlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Sosyal ve ekonomik haklardan yoksun bir şekilde yaşamlarını sürdüren bu gençlerin bulunması için herkes bu videoyu paylaşarak genci bulma çağrısında bulundu.