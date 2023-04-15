(AA) İkili ilişkilerde yeni bir döneme giren Mısır, Türk vatandaşlarına 'kapıda vize uygulaması' başlattığını bildirdi.
Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.
Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
"VİZE ALMADAN GİREBİLECEKLER"
Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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