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Türk vatandaşlarına 'kapıda vize' uygulaması

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek olan Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığını duyurdu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 22:33
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"Hayırlı olsun" diyerek, duyurdu: Türk vatandaşlarına 'kapıda vize' uygulaması

Türk vatandaşlarına 'kapıda vize' uygulaması
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(AA) İkili ilişkilerde yeni bir döneme giren Mısır, Türk vatandaşlarına 'kapıda vize uygulaması' başlattığını bildirdi.

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"VİZE ALMADAN GİREBİLECEKLER"

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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