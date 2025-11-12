Azerbaycan'dan kalkan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. Uçağın düşme nedeniyle ilgili çalışmalar sürerken Hayko Cepkin sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak şehit olan askerlerle birlikte daha önce uçtuklarını söyledi.

20 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

İSİMLERİ GÖRÜNCE YIKILDI

Hayko Cepkin şehit olan askerlerin isimlerini görünce yıkıldı. Cepkin, "Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Toprağı bol olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim" dedi.