Hayme Ana dualarla anıldı: Domaniç’te tarihi buluşma!

Domaniç’e bağlı Çarşamba köyünde başlayan programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın ve binlerce kişi katıldı. Vali Işın ve beraberindekiler, Çarşamba köyündeki Hayme Ana’nın türbesini ziyaret ederek dua etti.

Vali Işın, adına türbe yapılan ilk Türk kadınının Hayme Ana olduğunu belirterek, “Hayme Ana, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki emeği, alın teri ve duasıyla sadece bir obanın değil yıllar sürecek bir imparatorluğun kutlu anası ve Türk kadınının simgesidir. Hayme Ana tarih sahnelerinde hep konuşuldu canlandırıldı. Nesilden nesile bugüne kadar aktarıldı. Hayme Ana sadece bir anne değil, aynı zamanda bir lider, imparatorluğa dönüşen bir devletin kurucusu, çok muhterem bir kadındır. Kendisini rahmetle anıyoruz. Geçmişi kahramanlıklarla dolu muhteşem bir milletin ferdiyiz. Biz 100 yıla sığacak kadar küçük bir tarihe sahip değiliz. Biz bin yıldan fazladır bu topraklarda yaşayan muhteşem tarihe sahibiz” dedi.

Ardından şenlik alanında devam eden 744’üncü Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri’nde mehter takımı, geleneksel okçuluk, atlı gösteriler ve halk oyunları sergilendi. Kuruluş Osman dizisinin sevilen oyuncuları Gonca Hatun rolüyle Belgin Şimşek, Alaeddin Bey rolüyle Faruk Aran, Boran Bey rolüyle Yiğit Uçan ve Aykut Alp rolüyle Murat Boncuk, şenlikte katılımcılarla bir araya geldi.

Programın sonunda Seda Gökkadar, Esra İçöz ve “Dombra” şarkısının bestecisi ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov sahne aldı.