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Michael Jackson'u Özge oynasın akımına kayıtsız kalmadı

Özge Özpirinçci uzun yıllardır devam ettirdiği başarılı oyunculuğunun yanı sıra, sevenleri tarafından Michael Jackson'a benzediği yönündeki yorumlarla da gündeme geliyor. Özpirinçci bu defa bir film projesi üzerinden gündeme geldi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 22:27
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Hayranları Michael Jackson akımını başlattı Özge Özpirinçci yanıtladı

Michael Jackson'u Özge oynasın akımına kayıtsız kalmadı
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Burak Yamantürk'le olan evliliğinden 2021 yılının Kasım ayında bir bebek sahibi olan Özge Özpirinçci renkli kişiliği ve esprili çıkışlarıyla dikkat çeken bir isim.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Özpirinçci, bu defa Michael Jackson yorumu ile gündeme geldi.

Yıllardır söz konusu benzerlik üzerine çok sayıda yorum alan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla Michael Jackson'a benzetildiği yönündeki yorumları takip ettiğini gösteren Özpirinçci, kısa bir süre önce yine benzer bir paylaşımda bulundu.

Amerikalı şarkıcı Michael Jackson'un hayatının film olacağı şeklindeki haberlerin gündeme gelmesinin ardından Özge Özpirinçci'nin hayranları sosyal medyadan, "Projede Özge yer alsın" akımını başlattı. 

ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmin çekimlerinin 2023 yılı içinde başlanacağı açıklandı. 

Instagram'dan açıklama yapan Özpirinçci, "Michael Jackson'ın hayatı film yapılıyormuş. Sosyal medyada dönen birkaç yorum gördüm. Hepinize katılıyorum! Tabii ki de ben oynamalıyım!" yazdı. 

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