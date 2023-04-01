Nicolas Cage itiraf etti. ''Hayranlarımdan birkaç kez tokat yedim''

Hollywood yıldızı Nicolas Cage, C'Loretta Castorini'nin, nişanlısının erkek kardeşi 'Ronny Cammareri'ye aşık olmasını konu alan "Ay Çarpması" filminde Cher ile başrolleri paylaştı.

Filmde bir sahnede Castorini, Cammareri'ye iki kere tokat atıp, "Kendine gel" diye bağırıyordu.

Nicolas Cage, filmin ardından uzun bir süre hayranlarının kendisini tokatladığını ifade etti.

Ünlü isim, "Havalimanına giderdim ve insanlar 'Kendine gel' derdi. Birkaç kez de tokat yedim. Evet, tokat yedim. Bu, işin bir parçası" diye konuştu.

Cage'e 'Renfield'da başrolü paylaştığı Nicholas Hoult, bu duruma şaşırıp, "Birisi nasıl sana tokat atıp bunun sorun olmadığını düşünüyor?" diye sordu.

Ünlü aktör de "Belki de onları bir filmin oyuncu kadrosuna dahil edeceğimi sanıyorlardı. Kim bilir?" şeklinde cevap verdi.