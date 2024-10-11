Hayvan katliamına karşı vatandaşlar ayaklandı. AKP İl Binası önünde eylem

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bu sabah, yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 43 hayvan ilaçla öldürülmüş halde bulundu.

Yaşanan olay Türkiye’nin gündemine oturdu. Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, Ankara’da Hayvan, Yaşam, Özgürlük İnisiyatifi ve Sokaktayım, Yanındayım İnisiyatifi’nin çağrısıyla hayvan hakları savunucuları AKP il binası önünde açıklama yapmak için bir araya geldi. İddiaya göre açıklamaya polis ekipleri müdahale ederken, hayvan hakları savunucuları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Avukatı Tuğba Gürsoy’da yer aldı.

Islık ve alkışlarla AKP il binasının önüne gelen hayvan hakları savunucularına “Katil AKP, hayvanlara dokunma” sloganları attı. Polis anonsta “Eyleminiz haddini aşmıştır” ifadelerini kullanarak eylemcilere müdahale etti. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensupları da engellendi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Solmaz Saçılık gönderdiği videoda, "Toplamda 11 kişiyiz, diğer arkadaşlarımızı başka gözaltı aracına koydular. Bugün Gebze'de büyük bir katliam yapıldı. Katliamın imzacısı olan AKP'nin il binasında eylem yapmak istedik, fakat iki avukatla birlikte gözaltına alındık" ifadelerini kullandı.