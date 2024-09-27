Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı

Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı
Düzenleme: Sinan Başhan

Paul Koudounaris’in yeni fotoğraf kitabı, hayvan mezarlıklarının duygusal dünyasını keşfe çıkarıyor! Las Vegas’ta gösteri yapan fillerden, hizmet hayvanlarına ve sadık çoban köpeklerine kadar pek çok hikaye, bu kitapta hayat buluyor. Koudounaris’in 11 yıllık araştırmasının doruk noktası olan bu eser, hayvanlarla kurulan bağların derinliğini gözler önüne seriyor.

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Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı 1

Yeni bir fotoğraf kitabı, Las Vegas’taki gösteri yapan bir filden, hizmet hayvanlarına ve dünyanın en sadık çoban köpeğine kadar sevilen hayvanların anılması uygulamasını inceliyor. Bu kitap, hayvanların hayatlarımızdaki yerini ve onlara duyduğumuz bağlılığı gözler önüne seriyor. Hayvanların anılması, onların hatıralarını yaşatmak ve onlara olan sevgimizi göstermek için önemli bir kültürel pratik olarak karşımıza çıkıyor. Kitap, farklı hayvanların hikayelerini ve onlara duyulan sevgiyi etkileyici fotoğraflarla anlatıyor.

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Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı 2

Paul Koudounaris, Kaliforniya’daki Gardena’da bulunan Pet Haven Mezarlığı ve Krematoryumu’nu ilk ziyaret ettiğinde, ABD’li yazar, fotoğrafçı ve korkunç sanat tarihi uzmanı olarak gözlerinin yaşlarla ıslandığını görünce şaşırdı. BBC’ye verdiği demeçte, “Ölüm hakkında üç kitap yazdıktan ve hiçbir şeyden etkilenmedikten sonra, o küçük mezarlarla geçirdiğim beş saat sonunda beni yıktı,” diyor. “Oradaki duygu dayanılmaz hale gelmişti.” Bu ziyaret, Koudounaris’in hayvanlara olan bağlılığını ve onların anılmasının ne kadar önemli olduğunu anlamasına yardımcı oldu.

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Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı 3

Thames & Hudson tarafından bu ay yayımlanan “Sadık Ölümüne - Evcil hayvan mezarlıkları, hayvan mezarlıkları ve sonsuz bağlılık”, Koudounaris’in ormanlık Helsinki mezarlığında fenerlerle aydınlatılan elle boyanmış evcil hayvan portrelerinden, New York ve Boston’daki granit ve bronzdan yapılmış abartılı türbelere kadar, hayvanları anma kültürel pratiğine ilişkin 11 yıllık araştırmasının doruk noktasıdır. Kitap, hayvanların anılmasının farklı kültürlerde nasıl bir yer tuttuğunu ve bu anma ritüellerinin ne kadar çeşitli olabileceğini gösteriyor.

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Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı 4

Koudounaris’in keşfettiği mezar taşları, bir hayvan gemisinin anısını yaşatıyor. Bazılarının altında, 1990’larda Las Vegas’taki Luxor Hotel’de düzenli olarak sahne alan Stoney adlı fil gibi büyük devler yatıyor. Diğerleri ise daha küçük yoldaşlara saygı duruşunda bulunuyor: Örneğin, Los Angeles’taki Echo Park’ta sık sık ziyaret ettiği bir adamın dostu olan Jonny adlı salyangoz. Koudounaris, “Bu, insanların her tür hayvanla bağ kurabileceğini gösteriyor,” diyor. Bu mezar taşları, hayvanların hayatlarımızdaki yerini ve onlara duyduğumuz sevgiyi simgeliyor.

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Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı 5

Kitap, hayvanların anılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Hayvanlar, hayatlarımızda derin izler bırakıyor ve onların anılması, onlara olan sevgimizi ve bağlılığımızı gösteriyor. Koudounaris’in kitabı, bu anma ritüellerinin ne kadar çeşitli ve duygusal olabileceğini gözler önüne seriyor. Her hayvanın hikayesi, onların ne kadar özel olduğunu ve hayatlarımızda ne kadar önemli bir yer tuttuklarını anlatıyor.

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Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı 6

Kitap, farklı kültürlerde hayvanların nasıl anıldığını da inceliyor. Örneğin, bazı kültürlerde hayvanlar için büyük ve gösterişli mezarlar yapılırken, bazı kültürlerde daha sade ve duygusal anma ritüelleri tercih ediliyor. Bu farklılıklar, hayvanlara olan sevginin ve bağlılığın evrensel olduğunu, ancak her kültürde farklı şekillerde ifade edildiğini gösteriyor.

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Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı 7

Koudounaris’in kitabı, hayvanlarla kurulan duygusal bağların ne kadar güçlü olabileceğini de vurguluyor. Hayvanlar, insanların hayatlarında önemli bir yer tutuyor ve onlarla kurulan bağlar, insanların duygusal dünyasında derin izler bırakıyor. Kitap, bu bağların ne kadar güçlü ve kalıcı olabileceğini etkileyici fotoğraflarla anlatıyor.

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Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı 8

Kitapta, dünyanın farklı yerlerindeki hayvan mezarlıkları da inceleniyor. Bu mezarlıklar, hayvanların anılmasının ne kadar önemli olduğunu ve onlara olan sevginin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Koudounaris’in kitabı, bu mezarlıkların tarihini ve kültürel önemini de ele alıyor. Her mezarlık, hayvanların hayatlarımızdaki yerini ve onlara duyduğumuz sevgiyi simgeliyor.

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