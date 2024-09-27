Hayvan mezarlığından ilginç kareler beğeni topladı

Paul Koudounaris, Kaliforniya’daki Gardena’da bulunan Pet Haven Mezarlığı ve Krematoryumu’nu ilk ziyaret ettiğinde, ABD’li yazar, fotoğrafçı ve korkunç sanat tarihi uzmanı olarak gözlerinin yaşlarla ıslandığını görünce şaşırdı. BBC’ye verdiği demeçte, “Ölüm hakkında üç kitap yazdıktan ve hiçbir şeyden etkilenmedikten sonra, o küçük mezarlarla geçirdiğim beş saat sonunda beni yıktı,” diyor. “Oradaki duygu dayanılmaz hale gelmişti.” Bu ziyaret, Koudounaris’in hayvanlara olan bağlılığını ve onların anılmasının ne kadar önemli olduğunu anlamasına yardımcı oldu.