Hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

İHA’nın haberine göre; Konya’nın Beyşehir ilçesinde görüldüğü belirtilen şap hastalığı dolayısıyla Beyşehir Kapalı Hayvan Pazarı’nın önlem amacıyla kapatıldığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle Sadıkhacı, Emen, Sevindik, Sarıköy ve Üçpınar Mahallelerindeki tüm hayvan hareketliliğinin yasaklandığı belirtildi. Açıklamanın devamında, “Hastalık sönüşüne kadar Beyşehir hayvan pazarı kapatılmıştır. İdari ve fenni tedbirlere uymayanlara 42 bin 159 liralık idari para cezası uygulanacak olup, vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmaları rica olunur” ifadelerine yer verildi.