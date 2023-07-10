Hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Konya Beyşehir hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

Hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

İHA’nın haberine göre; Konya’nın Beyşehir ilçesinde görüldüğü belirtilen şap hastalığı dolayısıyla Beyşehir Kapalı Hayvan Pazarı’nın önlem amacıyla kapatıldığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle Sadıkhacı, Emen, Sevindik, Sarıköy ve Üçpınar Mahallelerindeki tüm hayvan hareketliliğinin yasaklandığı belirtildi. Açıklamanın devamında, “Hastalık sönüşüne kadar Beyşehir hayvan pazarı kapatılmıştır. İdari ve fenni tedbirlere uymayanlara 42 bin 159 liralık idari para cezası uygulanacak olup, vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmaları rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Celtic kaptanıyla sözleşme yeniledi Spor
Celtic kaptanıyla sözleşme yeniledi
Bukele anayasa yasağına rağmen yeniden başkan adayı gösterildi Dünya
Bukele anayasa yasağına rağmen yeniden başkan adayı gösterildi
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu Güncel
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e yakın takip Spor
Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e yakın takip
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede Güncel
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede
Kehribar taşı nedir? Kehribar taşı ne işe yarar? Keşfet
Kehribar taşı nedir? Kehribar taşı ne işe yarar?
Güney Afrika'da 11 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı Dünya
Güney Afrika'da 11 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı