Hayvana böyle değer verilir. Göstermelik hayvanseverler izlesin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hayvana böyle değer verilir. Göstermelik hayvanseverler izlesin

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ineğin ayaklarına yapılan bakım gerçek hayvan sevgisini gözler önüne serdi.

Son zamanlarda artan köpek saldırılarının ardından hükümet harekete geçti ve köpekleri sahiplendirme ve uyutma kararının alınacağını açıkladı.

İktidar, ‘uyutma’ yöntemini Meclis’e getirmeye hazırlanıyor. Gündem hayvanlarken sosyal medyada paylaşılan video takdir topladı.

Hayvana nasıl değer verilmesi gerektiği belirtilen videoda bakıcı ineği aletle yatırarak ayaklarını temizledi. Önce ineğin ayaklarını yıkayan adam daha sonra ineğin tırnaklarını temizledi.

Hayvanları sevdiklerini söyleyip alınan kararlara karşı çıkan göstermelik hayvanseverlere ise video örnek oldu. Birçok göstermelik hayvansever, hayvanları sevdiklerini söyleyip herhangi bir sahiplenme veya bakımla ilgilenmiyor.

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Paylaşılan videoda ise şu ifadeler yer alıyor:

Rahatça uzanın ve manikür/pedikürü yapın. Birkaç yıldır kadınlarımız için yeni gerçeklik bu oldu.

İnek ve toynak kesici için çok daha keyifli, daha verimli ve daha hızlı. Başka türlü olmasını istemeyiz.

Tırnak kesimi inekler ve onların sağlığı açısından çok önemlidir, bu yüzden ineklerimizi kendim tedavi edebilmek için eğitim verdim. Ama hepsini bakım kabinimizde kendim yapmak beni en azından bir gün meşgul ediyor

Elbette inekleri ara sıra normal tırnak kesme duraklarında tek tek tedavi etmek zorundayız. Ancak tüm ineklerin yılda iki kez tedavi edilmesi @klauenpflege_oberli'den geliyor.

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