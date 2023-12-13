Hazal ne demek? Hazal isminin anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Hazal ne demek? Hazal isminin anlamı nedir?
Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Hazal da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Hazal ne demek? Hazal isminin anlamı nedir?

Hazal adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Hazal isminin anlamını araştırıyor. Peki, Hazal ne demek? Hazal isminin anlamı nedir?

HAZAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Hazal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Darda kalanların yardımına koşan.

- Resim, resim gibi güzel.

- Kuruyup dökülen ağaç yaprakları.

HAZAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Hazal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hazal ismini koymak caizdir.

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