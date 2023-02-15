Hazal Subaşı ile İrem Helvacıoğlu uyardı. Depremzede çocuklara gönderilen kitaplara dikkat edin

10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik depremin ardından ünlü sanatçılar ilk günden beri canla, başla çalışıyor. Depremzedeler için ihtiyaçları karşılamaya çalışırken, bir yandan da listeleri paylaşıyorlar.

Hazal Subaşı ve İrem Helvacıoğlu, Ahbap’a gönderilen kitap bağışlarıyla ilgili konuştu.

İkili “Çocukların psikolojik durumundan dolayı kitapların içerikleri önemli. İçinde anne, baba, kardeş kelimelerinin geçmemesi, boyama kitaplarında da genelde hayvan resimleri olması gerekiyor. Bu bağışlar için çok erken çünkü çok daha acil ihtiyaçlar var” dedi.

