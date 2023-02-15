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Hazal Subaşı ile İrem Helvacıoğlu uyardı. Depremzede çocuklara gönderilen kitaplara dikkat edin

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu. Hazal Subaşı ve İrem Helvacıoğlu da yardım çalışmalarına katıldı. İki ünlü isim depremzede çocuklara gönderilen kitaplar konusunda vatandaşları uyardı. 

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:42
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Hazal Subaşı ile İrem Helvacıoğlu depremzede çocuklara gönderilen kitaplar konusunda uyardı

Hazal Subaşı ile İrem Helvacıoğlu uyardı. Depremzede çocuklara gönderilen kitaplara dikkat edin
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10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik depremin ardından ünlü sanatçılar ilk günden beri canla, başla çalışıyor. Depremzedeler için ihtiyaçları karşılamaya çalışırken, bir yandan da listeleri paylaşıyorlar.

Hazal Subaşı ve İrem Helvacıoğlu, Ahbap’a gönderilen kitap bağışlarıyla ilgili konuştu. 

İkili “Çocukların psikolojik durumundan dolayı kitapların içerikleri önemli. İçinde anne, baba, kardeş kelimelerinin geçmemesi, boyama kitaplarında da genelde hayvan resimleri olması gerekiyor. Bu bağışlar için çok erken çünkü çok daha acil ihtiyaçlar var” dedi.
 

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