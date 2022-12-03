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Hazar Denizi kıyılarına 700 ölü fok vurdu

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da, Hazar Denizi'ndeki 700 fok kıyıya vurdu. Müfettişler, Hazar Denizi kıyılarında araştırmalarına devam ediyor.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 20:15
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Hazar Denizi kıyılarına 700 ölü fok vurdu

Hazar Denizi kıyılarına 700 ölü fok vurdu
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Hazar Denizi'nin Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti kıyılarına 700 ölü fok vurdu.

Rusya Federal Balıkçılık Ajansı'nın Kuzey Kafkasya Bölge İdaresi, "Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'nin Kirovsky semtinde, Hazar Denizi kıyılarında 650-700 ölü fok bulundu. Müfettişler, Hazar Denizi kıyılarında araştırmalarına devam ediyor." denildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre çok sayıda fok balığının sahillere vurduğu görülürken, fokların görevliler tarafından toplanmaya başlandığı ve bazı fok balıklarından alınan numunelerin laboratuvarda incelenmeye başlandığı öğrenildi.

2021'de yine 150 ölü fok Hazar Denizi kıyılarına vurmuş, yapılan incelemelerde ölü fokların balıkçılar tarafından trollerle yakalandığı ve derilerinin yüzülmesinin ardından denize atıldığı tespit edilmişti.

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