Hazar Ergüçlü Dilber'in başına ne geleceğini açıkladı. Pavyon dansı ortalığı sarsmıştı

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve başrolünde olduğu İnci Taneleri, özellikle pavyon sahneleri ile hem tepkileri toplamış hem de reyting rekorları kırmıştı. Perşembe günleri reytinglerinde birincilik tahtını kimselere kaptırmayan İnci Taneleri dizisinin şüphesiz en çok dikkat çeken karakteri Dilber oldu.

Hazar Ergüçlü’nün can verdiği Dilber’in pavyon dansı her yere yayıldı, Dilber kıyafetleri online ticarette yok satarken, bazı şehirlerde ise Diber dansları için kurslar bile açıldı.

Hal böyleyken magazin muhabirleri Hazar Ergüçlü’den diziye dair bir açıklama yakalama peşinde oldu. Dilber’in dizideki geleceği herkes tarafından merak edilirken Hazar Ergüçlü Dilber’in geleceği hakkında açıklama yaptı.

“ÇOK ŞAŞIRACAĞIMIZ..”

Dilber karakterini çok sevdiğini ve dışarıdan çok güzel tepkiler aldığını ifade eden Hazar Ergüçlü, “Dilber'i çok sevdim. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak” ifadelerini kullandı.