Hazımsızlık ve mide problemlerine birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Hazımsızlık ve mide problemlerine birebir iyi gelen tavşancıl otu dikkat çekti.

İşte tavşancıl otuyla ilgili detaylar…

TAVŞANCIL OTU NEDİR?

Doğal olarak yeryüzünde çıkmaya elverişli bitkilerden biri olan tavşancıl otu, ülkemizde Rize dolaylarında çokça rastlanılmaktadır. Doğadaki her bitkinin insan sağlığının bir derdine deva niteliğinde olması, tavşancıl otunun da bu kategoride yer almasına neden oluyor.

TAVŞANCIL OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Sindirim sisteminin tam anlamıyla dostu sayılmakta olan tavşancıl otu, hazımsızlık ve mide problemlerinin rahatlıkla atlatılmasına yardımcı olmaktadır.

-Vücudunun direncini ve hastalığının şifasını doğada arayanlar için tavşancıl otu, oldukça etkili doğal bitkilerden biridir.

- Bağışıklık sistemine olan olumlu etkisi nedeniyle, sağlam bir vücut direncine sahip olunmaktadır. Kan değerlerini dengelemesinin yanı sıra, tansiyon konusunda rahatsızlık yaşayanlar için kullanılması ideal olan bitkilerden biridir.

-Adet düzensizliği yaşayan kadınların, tavşancıl otunu kullandıkları takdirde, adetlerinin düzene girdiği görülmüştür. Kadınlar için diğer bir olumlu etkisi de erken gelen menopozu önlemesidir.

-En bilinen faydalarından biri de kısırlık tedavisine olan katkısıdır.

-Cinselliği artırıcı etkisi olan tavşancıl otu, kısırlık tedavisinde kullanılacaksa mutlaka doktora sorarak tüketilmelidir.

TAVŞANCIL OTU NASIL KULLANILIR?

Tavşancıl otu, doğanın sunduğu şifalı bitkilerden biridir. Bu bitkiyi hem yemek hem de ilaç olarak kullanabilirsiniz.

Tavşancıl otunun tadı çiğ olarak da güzeldir, ancak daha çok turşusu yapılır. Ayrıca çiçekli kısımlarını kaynatarak içerseniz, bazı hastalıklara iyi geldiğini görebilirsiniz. Ancak tavşancıl otunun kök kısmının zararlı olduğunu unutmamalısınız. Bu kısmı yememeye dikkat etmelisiniz. Bitkinin faydalı olan çiçekli kısımları ise istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Tavşancıl otunun kök ve yaprakları sakinleştirici ve cinsel gücü artırıcı etkilere sahiptir. Bu etkiler sayesinde kişi rahatlar, uyur ve stresten kurtulur. Bu yüzden bu bitki tıp alanında da sıkça kullanılır. Tavşancıl otunun kök ve yaprakları ayrıca solunum yolu hastalıklarına da faydalıdır. Bronşit ve larenjit gibi rahatsızlıklarda bu bitkiden yararlanabilirsiniz. Fakat doğada bulduğunuz bitkiyi kendiniz hazırlayıp kullanmamalısınız.

Bu bitkiyi nasıl hazırlayacağınızı bir aktara veya bitki uzmanına danışmalısınız.

Yoksa yanlış kullanım sonucu zarar görebilirsiniz.

Uzmanlar bu bitkinin yüzyıllardır bilinen faydalarının yanında, yanlış kullanımın da tehlikeli olabileceğini söylemektedir.