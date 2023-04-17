Hazine duyurdu! Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı

Kamu borçlarına yapılandırma başvuruları devam ediyor. Şu ana kadar 1,5 milyon mükellef yapılandırma için başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıkarken, 1,6 milyarlık tahsilat yapıldı.

Hazine duyurdu! Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılan başvurular üzerine 52.2 milyar lira alacak yapılandırıldığını ve 1.6 milyar lira tahsilat gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklamada 'Yapılandırma Kanunu' kapsamında 1 milyon 529 bin 285 mükellef başvuruda bulundu. 2 milyon 302 bin adet yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı.

Yapılandırma Kanunu 13 Mart'ta yürürlüğe girmişti. Kanun kapsamında 31 Mayıs'a kadar başvurular devam edecek.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabiliyor.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs'ta sona eriyor.

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