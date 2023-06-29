Hazine gibi kayıt kardeşim! Sezen Aksu MFÖ turnesi karavanı

Üç kez yendiği lenf kanserine tekrar yakalanıp, hastaneye kaldırılan Özkan Uğur’un üyesi olduğu MFÖ ile Sezen Aksu’nun turne karavanında çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu.

Oldukça genç yaşta olan Mazhar Özkan, Fuat Güner ve Özkan Uğur ile birlikte Sezen Aksu da videoda yer alıyor.

ÖZKAN UĞUR’DAN MUHTEŞEM ‘KARDEŞİM’ PERFORMANSI

Birlikte şakalaştıkları görülen videoda, Mazhar’ın Fuat’ın ve Sezen Aksu’nun Özkan Uğur’dan taklit yapmasını istediği görülüyor.

Özkan Uğur’un farklı ruh halleri içindeyken “kardeşim” demesini isteyen sanatçılar Özkan Uğur’un taklitleri sonrası gülme krizine giriyor.

“SU YOK USTA SU YOK”

Videonun sonunda ise sanatçıların arabada suyun bittiğini belirtmek için “Su yok usta su yok” diyerek karavandaki bir kişiye takıldıkları görülüyor.

Yaşam savaşı veren Özkan Uğur’un bu neşeli görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor.