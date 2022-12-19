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  • Bakan Nebati müjdeyi açıkladı. Trafik cezaları artık .... gelecek. Nokta nokta kısmı siz tahmin edin

Bakan Nebati müjdeyi açıkladı. Trafik cezaları artık .... gelecek. Nokta nokta kısmı siz tahmin edin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu yıl içinde başlayan uygulama ile e-Tebligat uygulaması kapsamında olan mükelleflerimiz adına düzenlenecek trafik para cezaları elektronik olarak tebliğ edilecek" dedi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 09:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Trafik cezaları artık elektronik olarak tebliğ edilecek

Bakan Nebati müjdeyi açıkladı. Trafik cezaları artık .... gelecek. Nokta nokta kısmı siz tahmin edin
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca geliştirilen elektronik tebligat uygulaması ile sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf edildiğini duyurdu.

“ÜCRETSİZ FAYDALANILIYOR”

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen elektronik tebligat uygulaması ile hem elektronik ortamda tebliğ ettiğimiz 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirdik hem de sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf sağladık.

e-Tebligat uygulamasından 5,9 milyon gerçek kişi ve 1,2 milyon tüzel kişi olmak üzere 7,1 milyon mükellefimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Uygulamayı gönüllü olarak kullanan çok sayıda vatandaşımız da bulunuyor.

e-Tebligat uygulaması üzerinden Vergi Denetim Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımıza ait belgeler de tebliğ edilebiliyor.

“TRAFİK CEZALARI DA TEBLİĞ EDİLECEK”

Bugüne kadar diğer kurumlar için 4 milyona yakın belgeyi elektronik olarak tebliğ ettiklerini kaydeden Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı;

Bu yıl içinde başlayan uygulama ile e-Tebligat uygulaması kapsamında olan mükelleflerimiz adına düzenlenecek trafik para cezaları da elektronik olarak tebliğ edilecek. Söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak hem mükelleflerimizin hem de diğer kamu kurumlarımızın süreçlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

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Sondaj
19.12.2022 10:18
Sondaj gemileri denizde değil cebimizde çalışıyor!  
 
ata düzen
19.12.2022 09:52
son padişah 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN gururla sunar  
 
vatandaş
19.12.2022 09:35
tasarruf ettiniz diye cezaların bir kısmını affetseydiniz ya.milleyi üflemek için ne neler yapacapınızın formüllerini arayacağınıza halkın yaratına bir şeyler düşünün  
 
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