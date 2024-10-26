Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD temaslarını değerlendirdi

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD temaslarını değerlendirdi

Mehmet Şimşek'ten ABD ziyaretiyle ilgili açıklama...Şimşek:"Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temaslarında ekonomik programın sonuçlarını ve kazanımlarını kalıcı hale getirerek Türkiye'nin potansiyeline nasıl ulaşacaklarını anlattıklarını belirterek, "Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için bulunduğu ABD'deki temaslarını değerlendirdi.

Söz konusu ülkede çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor."

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