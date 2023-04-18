Hazine yine borçlandı. Miktar 10 milyar lira olarak açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam 10 milyar liraya yakın borçlanıldı

Hazine yine borçlandı. Miktar 10 milyar lira olarak açıklandı

İhaleler öncesi yapılan 4,75 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 9 milyar 966,7 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1.764 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 10 Yıl (3.556 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 4 milyar 45,9 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 5 milyar 323 milyon TL oldu.

İHALEYE 9 MİLYAR 913 MİLYON TL TEKLİF GELDİ

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 15,76, ortalama yüzde 17,71, en yüksek yüzde 17,95 olurken, basit faiz ortalama yüzde 16,98 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 75.400 TL, ortalama 76.008 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 19 Nisant 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 16 Şubat 2028 tarihinde yapılacak.

TÜFE'YE ENDEKSLİ TAHVİL

TÜFE'ye endeksli ihalede 4,17 milyar TL teklif gelirken, net satış 1 milyar 170,8 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 890 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde -1,76 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde -2,00, ortalama yüzde -1,76, en yüksek yüzde -1,49 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 128.180 TL, ortalama fiyat 131.549 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 19 Nisan 2023 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 12 Ocak 2033 tarihinde yapılacak.

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