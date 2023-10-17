Hazine'den 24,3 milyar liralık dev borçlanma

Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 11 milyar 348,9 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 13 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 24 milyar 348,9 milyon TL'ye ulaştı.

KAYNAK: AA
Hazine'den 24,3 milyar liralık dev borçlanma

Hazine iki tahvil ihalesiyle birlikte toplamda 24,3 milyar liralık borçlanmaya imza attı. Hazine, 4 yıl (1.456 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 10 yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF'e endeksli ihalede net satış 4 milyar 219,4 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 4 milyar 375 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 35 milyar 948,0 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 7,61, ortalama faiz yüzde 7,90, en yüksek yüzde 7,95 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 96.004 TL, ortalama fiyatı 96.444 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 18 Ekim 2023 Çarşamba olurken, geri ödemesi 13 Ekim 2027 tarihinde yapılacak.

BİLEŞİK FAİZ YÜZDE 29,36

Toplam 20 milyar 392,5 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 7 milyar 129,5 milyon TL, satışların nominal tutarı 7 milyar 449 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 27,28, ortalama yüzde 29,36, en yüksek yüzde 29,70 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 27,48 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 94.755 TL, ortalama 95.711 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 18 Ekim 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 5 Kasım 2033 günü yapılacak.

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