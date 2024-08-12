Hazine'den dev borçlanma. Ödenecek faiz belli oldu

Hazine yine borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle birlikte Hazine'nin borç hanesine 31 milyar 932,9 milyon lira yazıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ihale 2 yıl (728 gün) vadeli olarak gerçekleştirildi. 6 ayda bir yüzde yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvlinin ilk ihracı gerçekleştirildi.

İhalede basit faiz yüzde 37,69, bileşik faiz yüzde 41,24 oldu.

Nominal teklifin 53 milyar 978 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 13 milyar 710 milyon lira, net satış 13 milyar 402,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 530 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 26 milyar 41 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, 31 milyar 932,9 milyon lira borçlandı.