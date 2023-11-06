Hazine'den dolarla borçlanma kararı. 5 yabancı kuruluşa yetki verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında Dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracıyla borçlanma kararı aldı. Beş bankaya yetki verildi.

KAYNAK: AA
Hazine'den dolarla borçlanma kararı. 5 yabancı kuruluşa yetki verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2029 vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurusuna göre; uluslararası sermaye piyasalarında Dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital’a yetki verildi.

SUKUK NEDİR ?

Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalardır. Asya ve Körfez ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olup, islami hukuk prensiplerine uygun olarak hazırlanan İslami finansman kaynaklı bono olarak adlandırılmaktadır. Sukuk sertifikaları, yatırımcının faizsiz sabit getiri elde etmesini amaçlamaktadır. Sukuk satın alan yatırımcı şirketin veya devletin sukuk sertifikasının taahhüt ettiği oranlar çerçevesinde bir varlığa sahip veya ondan yararlanma hakkına sahip olur. Bonolar borca dayalı sertifika olarak adlandırılırken, Sukuk ise varlığa dayalı sertifkalardır. Sukuk ihraç eden şirket, sağlayacağı nakit akışını nereye aktaracağını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmak zorundadır.

Sukuk ihracını devlete bağlı kuruluşlara ek olarak gayrimenkul, finans, enerji, havayolu şirketleri gerçekleştirmektedir. Bu şirketler yatırımcısına 6 ayda bir kez kupon ödemeyi ve vade sonunda almış olduğu sertifikayı 100 dolar nominal değerle geri almayı taahhüt eder. Kupon oranı ve sukuk fiyatını belirleyen faktör baz döviz faiz oranı ve risk kat sayısıdır.

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