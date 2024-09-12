Hazine'den fiş kararı 'Ceza tutarı belli oldu'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiş vermeyen satıcılara uyguladığı cezaların yanı sıra, fiş almayan tüketicilere de ceza kesmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, alışveriş sonrası fiş almayan tüketicilere 5 bin lira ceza uygulanabilecek.

2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı yasa ile fiş ve fatura vermeyen esnafa kesilen cezalar artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre, fiş ya da fatura almayan tüketicilere de özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Tüketiciler, belge verilmediğini tespit edildikten sonra değil, belgenin düzenlenmesi gereken tarihten itibaren beş iş günü içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirirse cezadan muaf olabilecek. Beş iş günü geçtikten sonra yapılan bildirimlerde ise 5 bin lira ceza uygulanacak.

CEZA UYGULAMA ŞEKLİ

Vergi Usul Kanunu genel tebliğ taslağına göre, fiş almayan tüketicilere uygulanacak ceza örnekleri belirlendi. Örneğin, 9 Ağustos 2024 tarihinde oyuncak alışverişi yapan Kemal Bey’in fiş almadığı tespit edilirse, kendisine 5 bin lira ceza uygulanacak. Aynı zamanda satıcıya da ceza kesilecek.

Bir diğer örnekte, 3 Ekim 2024 tarihinde yapılan denetimde Hasan Bey’in fiş almadığı belirlenirse, Hasan Bey’e 5 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca, fiş düzenlememe nedeniyle (M) şirketine de cezai işlem yapılacak. Eğer bu şirketin bu yılki dördüncü tespiti ise, 40 bin lira ceza uygulanacak.

BEŞ İŞ GÜNÜ KURALI

Tüketicilerin fiş almama durumunda, fiş verilmediğini belgelendikten sonra en geç beş iş günü içinde bildirim yapmaları gerektiği vurgulandı. Örneğin, Nevzat Bey 14 Kasım 2024’te alışveriş yapıp fiş almadığını 3 Aralık 2024’te bildirirse, şirket hakkında ceza uygulanacak. Ancak, Nevzat Bey’in bildirimi beş iş günü içinde yapmadığı için 5 bin lira ceza uygulanacak.

KATMERLİ CEZALAR

Yeni yasa ile fiş ve fatura düzenlemeyen esnafa uygulanacak katmerli ceza sistemi de getirildi. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira ve altıncı tespitte ise 100 bin lira ceza uygulanabilecek.