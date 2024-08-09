Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

Kaynak: AA
Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, haziranda 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 azalış gösterirken ithalat birim değer endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı dış ticaret endekslerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre ihracat birim değer endeksi, haziranda 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Endeks, Haziran 2023'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 1,6 arttı.

Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti.

Endeks, 2023’ün aynı ayına kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 düşerken, yakıtlarda yüzde 8,4 çıktı.

MİKTAR ENDEKSLERİ

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

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