Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı dış ticaret endekslerini yayımladı.
Yayımlanan verilere göre ihracat birim değer endeksi, haziranda 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 0,6 azalış gösterdi.
Endeks, Haziran 2023'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 1,6 arttı.
Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azalış gösterdi.
İthalat birim değer endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti.
Endeks, 2023’ün aynı ayına kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 düşerken, yakıtlarda yüzde 8,4 çıktı.
MİKTAR ENDEKSLERİ
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