Haziran ayı istihdam artışı beklentileri aştı

İşverenler haziranda 206 bin kişiye istihdam sağlarken, mayısta yaratılan istihdam sayısı önceki 272 binlik tahminden 218 bine revize edildi.

ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,1'e yükselirken, ücret artışları son üç yılın en yavaşını yaşadı.

Analistler, söz konusu rakamların ABD Merkez Bankası Fed'i bu yılın sonlarına doğru faiz oranlarını düşürmeye bir adım daha yaklaştırabileceğini söyledi.

Ekonomistler, ABD ekonomisinin Haziran ayında 190 bin istihdam yaratacağını öngörmüştü.

Bowerstock Capital Partners'ın CEO'su Emily Bowerstock Hill, rakamların "nispeten olumlu" olduğunu söyledikten sonra "Veriler piyasaları alarma geçirecek kadar kötü değil, Fed'i endişelendirecek kadar da kötü değil" diye konuştu.

ABD'de faiz oranları Haziran ayında yeniden %5,25-%5,5 aralığında sabitlendi.

ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günü yayımlanan son toplantısının tutanaklarında, politika yapıcılar ekonominin yavaşladığı ve "fiyat baskılarının azaldığı" yönünde görüş bildirdi.

Finans piyasaları Fed'in Eylül ayındaki toplantısında faiz indirimi olasılığının yaklaşık %72 olduğunu tahmin ediyor ve yatırımcılar ayrıca Aralık ayında ikinci bir faiz indirimi ihtimalinin arttığını fiyatlıyor.

Ancak yetkililer, Haziran ayında faiz oranlarının bu yıl üç çeyrek puan düşeceği yönündeki Mart ayı tahminlerini iptal ettiler. Bu da indirimlerin bu yaz başlayıp 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine kadar devam etmesi anlamına geliyor.

Haziran ayında, fiyat artış oranlarının beklenenden "daha yapışkan" olması ve iş piyasasının rakamların güçlü olduğunu göstermesiyle birlikte, Fed bu yıl sadece çeyrek puanlık bir faiz indirimi olacağına dair görünümünü değiştirdi.