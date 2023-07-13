Haziran ayında en çok satılan 2. el otomobiller belli oldu

Otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Fiyatlar her geçen gün artıyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye’de en çok satılan 2. el otomobiller açıklandı.

Açılan yeni ilanların yüzde 70’lik kısmını binek otomobiller oluşturuyor. Kalan yüzde 30’luk pastada ise yüzde 13 hafif ticari ve yüzde 9’luk kısmı da arazi, SUV, pick-up ilanları oluşturuyor. Bu çokta şaşırtıcı bir durum değil Türkiye 2. el otomobil piyasasında her zaman en çok binek otomobiller gündem konusu oldu.

Haziran ayı sıfır otomobil satışlarında en çok satılan model unvanına sahip Clio’nun üreticisi olan Renault ikinci el ilanlarında da en fazla ilan verilen marka konumunda yer aldı.

Arkasından Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen şeklinde liste devam ediyor.

Model bazında liste incelendiğindeyse en fazla ilan sırasıyla Clio, Megane,Astra, Egea, Focus, Corolla ve Passat modelleri için verildi.