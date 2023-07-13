Haziran ayında en çok satılan 2. el otomobiller belli oldu

Türkiye’de Haziran ayında en çok tercih edilen ve satılan 2. el otomobiller açıklandı.

Haziran ayında en çok satılan 2. el otomobiller belli oldu

Otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Fiyatlar her geçen gün artıyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye’de en çok satılan 2. el otomobiller açıklandı.

Açılan yeni ilanların yüzde 70’lik kısmını binek otomobiller oluşturuyor. Kalan yüzde 30’luk pastada ise yüzde 13 hafif ticari ve yüzde 9’luk kısmı da arazi, SUV, pick-up ilanları oluşturuyor. Bu çokta şaşırtıcı bir durum değil Türkiye 2. el otomobil piyasasında her zaman en çok binek otomobiller gündem konusu oldu.

Haziran ayı sıfır otomobil satışlarında en çok satılan model unvanına sahip Clio’nun üreticisi olan Renault ikinci el ilanlarında da en fazla ilan verilen marka konumunda yer aldı.

Arkasından Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen şeklinde liste devam ediyor.

Model bazında liste incelendiğindeyse en fazla ilan sırasıyla Clio, Megane,Astra, Egea, Focus, Corolla ve Passat modelleri için verildi.

1667532095-42-sportishka-com-p-ugandiiskie-avtomobili-vkontakte-48.jpg

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ziyaret Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ziyaret
Doğru besinler tiroid fonksiyonunu iyileştirmeye yarar mı Sağlık
Doğru besinler tiroid fonksiyonunu iyileştirmeye yarar mı
Emre Ulaş zamlardan bunalıp güneşe meydan okuyan vatandaşı çizdi Güncel
Emre Ulaş zamlardan bunalıp güneşe meydan okuyan vatandaşı çizdi
Diyetisyenden ‘karpuz’ uyarısı Sağlık
Diyetisyenden ‘karpuz’ uyarısı
Esenyurt'ta yangın paniği Güncel
Esenyurt'ta yangın paniği
Şarkıcı Çelik 10 yıllık sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Magazin
Şarkıcı Çelik 10 yıllık sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Mersin'de 3 aracı kundaklayan 4 şüpheli yakalandı Güncel
Mersin'de 3 aracı kundaklayan 4 şüpheli yakalandı