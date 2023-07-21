Haziranda kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,1 azalarak 9 bin 429'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 7 düşerek 1867'ye geriledi.

Haziranda kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, haziranda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,1, kooperatif sayısı yüzde 23,3 azalış gösterdi.

Dünya Gazetesi'ndeki habere göre, aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7, kooperatif sayısı yüzde 1,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,8 geriledi.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6 ve gerçek kişi ticari işletme yüzde 48,8 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 36,8 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 29,3, kooperatif sayısında yüzde 38,3 gerileme olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 29,5 artış gerçekleşti.

BAYBURT'TA ŞİRKET KURULMADI

Söz konusu ayda kurulan 9 bin 656 şirket ve kooperatiflerin yüzde 87'sini limited şirketler, yüzde 10,6'sını anonim şirketler, yüzde 2,4'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9'u İstanbul, yüzde 10,5'i Ankara, yüzde 5,7'si İzmir'de kuruldu. Haziranda Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 178'i ticaret, 1444'ü imalat ve 1323'ü inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 368'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 477'si inşaat, 119'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

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