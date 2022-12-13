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Arsenal Milan'ı 2 golle yendi

İngiltere ekibi Arsenal ile İtalya ekibi Milan, hazırlık maçında mücadele etti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 19:00
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Hazırlık maçında Arsenal Milan'ı 2 golle yendi

Arsenal Milan'ı 2 golle yendi
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Dünya Kupası arasında Arsenal ile Milan hazırlık maçında karşılaştı. Premier Lig'in lideri Arsenal, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Arsenal'in gollerini 21.dakikada Martin Odegaard ve 41.dakikada Reiss Nelson atarken, Milan'ın tek golünü 78. dakikada F. Tomori kaydetti.

Arsenal mücadeleye; K.Hein, B.White, R.Holding, Gabriel, K.Tierney, M.Odegaard, A.Lokonga, T.Partey, F.Vieira, E.Nketiah, R.Nelson 11'i ile çıktı.

Milan ise; A.Tataruşanu, F.Tomori, Gabbia, Kalulu, Pobega, Vranckx, Tonali, Saelemaekers, Adli, Rebic ve Origi 11'i ile çıktı.

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