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Beşiktaş Westerlo'yu tek golle geçti

Beşiktaş, Dünya Kupası arasında Westerlo ile mücadele etti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 20:53
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Hazırlık maçında Beşiktaş Westerlo'yu Redmond'ın golüyle mağlup etti

Beşiktaş Westerlo'yu tek golle geçti
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Hazırlık maçında Beşiktaş ile Westerlo karşılaştı.

Gloria Sports Arena'da oynanan maçı Beşiktaş 87.dakikada Nathan Redmond'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Beşiktaş mücadeleye Mert, Tayyip, Welinton, Tayfur, Masuaku, Necip, Salih, Redmond, Gedson, Dele Alli ve Semih Kılıçsoy 11'i ile çıktı.

Westerlo ise Sinan, Reynolds, Seigers, Ravil, De Cuyper, Madsen, Fixelles, Halil, Hout, Vetokele ve Dorgeles 11'i ile çıktı.

 

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