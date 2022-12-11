Beşiktaş Westerlo'yu tek golle geçti

Hazırlık maçında Beşiktaş ile Westerlo karşılaştı.

Gloria Sports Arena'da oynanan maçı Beşiktaş 87.dakikada Nathan Redmond'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Beşiktaş mücadeleye Mert, Tayyip, Welinton, Tayfur, Masuaku, Necip, Salih, Redmond, Gedson, Dele Alli ve Semih Kılıçsoy 11'i ile çıktı.

Westerlo ise Sinan, Reynolds, Seigers, Ravil, De Cuyper, Madsen, Fixelles, Halil, Hout, Vetokele ve Dorgeles 11'i ile çıktı.