Hazırlık maçında yumruk yumruğa kavga

Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi.

KIRMIZIZI ŞEYTANLAR GALİP GELDİ

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda düzenlenen maçta Manchester United 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı

TARAFTARLARIN KAVGASI MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmaya damga vuran olay ise iki takımın performansından öte taraftarların kavgası oldu. İki takım taraftarları arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu.