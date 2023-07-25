Hazırlık maçında yumruk yumruğa kavga

Manchester United ve Arsenal arasında düzenlenen hazırlık maçında iki takım taraftarları birbirine girdi.

Hazırlık maçında yumruk yumruğa kavga

Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi.

KIRMIZIZI ŞEYTANLAR GALİP GELDİ
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda düzenlenen maçta Manchester United 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı

TARAFTARLARIN KAVGASI MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmaya damga vuran olay ise iki takımın performansından öte taraftarların kavgası oldu. İki takım taraftarları arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu.

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