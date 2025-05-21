HDK davası ertelendi

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 21 Şubat’ta tutuklanan SYKP PM üyesi Ahmet Saymadi'nin davası görüldü.
Tutukluğun devamına karar veren mahkeme duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.
21 Şubat'ta HDK faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan Saymadi, ilk duruşmaya 3 ay sonra çıktı.
Saat 11.00'de başlayan duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.