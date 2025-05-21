HDK davası ertelendi

Kaynak: Haber Merkezi
HDK davası ertelendi

HDK'ya yönelik soruşturma kapsamında Ahmet Saymadi'nin tutukluluğuna devam kararı verilirken duruşma temmuz ayına ertelendi.

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 21 Şubat’ta tutuklanan SYKP PM üyesi Ahmet Saymadi'nin davası görüldü.

Tutukluğun devamına karar veren mahkeme duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

21 Şubat'ta HDK faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan Saymadi, ilk duruşmaya 3 ay sonra çıktı.

Saat 11.00'de başlayan duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Son Haberler
Öğretmenlere masal eğitimi
Öğretmenlere masal eğitimi
Babacan'dan 'sanal kumar' iddiası! "Erdoğan bizzat izin veriyor"
Babacan'dan 'sanal kumar' iddiası! "Erdoğan bizzat izin veriyor"
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapusu olmayan evlere tapu verilecek
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapusu olmayan evlere tapu verilecek
Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu
Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu
Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor
Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor