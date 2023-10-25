HDP İlçe Başkanı ve DBP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
HDP İlçe Başkanı ve DBP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi tutuklandı

9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüt propagandası yapanlar yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilişki ağlarını deşifre etmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda, örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere mahkemece serbest bırakıldı.

HDP ve DBP yöneticileri tutuklandı

Gözaltında kalan diğer 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden Marmaraereğlisi HDP İlçe Başkanı R.U., DBP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi A.G. ile C.Y. ve Ş.A., silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma ile devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından tutuklandı. Polis, operasyonun devam ettiğini bildirdi.

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